سرار: “توصلنا لاتفاق مع “سونلغاز” في انتظار ترسيم الأمور قانونيا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، اليوم الأحد، توصلهم لاتفاق مبدئي لبيع أغلبيت أسهم الفريق لشركة “سونالغاز”.
وصرح سرار في ندوة صحفية: “في البداية وبالتحديد في 14 ديسمبر حظينا بجرعة أوكسجين من شركة “سونالغاز” التي دخلت كممول للفريق”.
كما أضاف: “اليوم خضنا اجتماع رسمي مع مسؤولي “سونالغاز”، وتم اتخاذ قرار مبدئي لامتلاك “سونالغاز” أغلبية أسهم الوفاق، في انتظار ترسيم الأمور القانونية”.
وتابع عبد الحكيم سرار: “نشكر الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية على الالتفاتة التي حظي بها وفاق سطيف، من مجمع سونالغاز”.
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