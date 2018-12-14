سرار: “جماهير سوسطارة على حق.. ومررنا جانبا في هذه المباريات”

أكد المدير العام لإتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار”، أن فريقه قد مر جانبا في 5 مباريات هذا الموسم وكانت هي المنعرج لأداء الفريق، كما تفهم غضب جماهير الفريق.
وقال سرار في حوار مطول مع موقع الفريق: “هناك 4 إلى 5 مباريات مررنا جانبا فيهم بل كنا غائبين”.
وأضاف: “مباراة المصري البورسعيدي، المريخ السوداني في أم درمان، شبيبة الساورة، وفاق سطيف ومباراة الداربي ضد مولودية الجزائر”.
وتابع: “ضيعنا هذه المباريات ولن أتكلم عن الحجج، عندما الإنسان يصمت يعني أنه يفكر بكل جدية عن الأسباب وما يجب تصليحه”.
وختم كلامه: “مناصر إتحاد العاصمة من حقه الغضب، حتى وان كان ردة فعله قوية على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى رئيس مجلس إدارة الفريق من حقه الغضب وأن لا يكون سعيدا بالنتائج المحققة”.
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