سرار: “حظوظ مولودية الجزائر ما زالت قائمة للتأهل في رابطة الأبطال”

تحدث الرئيس الأسبق لوفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن فريق مولودية الجزائر، معتبرا بأن حظوظ هذا الأخير لازالت قائمة في تجاوز دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح عبد الحكيم سرار، في هذا الخصوص: “بالسنبة لي حظوظ فريق مولودية الجزائر ما زوالت قائمة”.

كما أوضح: “المولودية تملك حاليا ستعة نقاط، وتنتظرها مباراة أمام الهلال السوداني، والتي بامكان المولودية الفوز بها”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “فريق مولودية الجزائر، ورغم هزيمته في المباراة الأخير، إلا أنه فرض سيطرته الكلية في المباراة”.