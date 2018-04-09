سرار: “حمدي تصرف بطريقة احترافية”

إعتبر المدير الرياضي لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أن ميلود حمدي، أثبت أنه مدرب محترف، بالنظر لطريقة تقبل استبداله بالمدرب بادو الزاكي.

وصرح عبد الحكيم سرار، لتلفزيون “النهار”: “حمدي أظهر أنه مدرب محترف، وتصرف بطريقة حضارية، بطلبه بمغادرة الفريق، لعدم قدرته على مواصلة المشوار”.

وأضاف: “تعتبر هذه سابقة في كرة القدم الجزائرية، أين يجهز المدرب حمدي، لرحيله وهو يعرف من سيخلفه كمدرب للفريق، مسبقا”.

يذكر أن إتحاد العاصمة، اتفق رسميا مع المدرب المغربي بادو الزاكي، لتولي العارضة الفنية للفريق، خلفا للمدرب الحالي ميلود حمدي.