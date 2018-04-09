عاجل

سرار: “حمدي تصرف بطريقة احترافية”

الرياضة
  • -
  • 0
سرار: “حمدي تصرف بطريقة احترافية”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر المدير الرياضي لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أن ميلود حمدي، أثبت أنه مدرب محترف، بالنظر لطريقة تقبل استبداله بالمدرب بادو الزاكي.

وصرح عبد الحكيم سرار، لتلفزيون “النهار”: “حمدي أظهر أنه مدرب محترف، وتصرف بطريقة حضارية، بطلبه بمغادرة الفريق، لعدم قدرته على مواصلة المشوار”.

وأضاف: “تعتبر هذه سابقة في كرة القدم الجزائرية، أين يجهز المدرب حمدي، لرحيله وهو يعرف من سيخلفه كمدرب للفريق، مسبقا”.

يذكر أن إتحاد العاصمة، اتفق رسميا مع المدرب المغربي بادو الزاكي، لتولي العارضة الفنية للفريق، خلفا للمدرب الحالي ميلود حمدي.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital