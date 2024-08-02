سرار: “خمسة اندية ستتنافس على لقب بطولة الموسم المقبل”

رشح الرئيس الأسبق لوفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، خمسة أندية، للتنافس على لقب البطولة المحترفة لموسم 2024-2024.

وصرح سرار في هذا الخصوص: “مولودية الجزائر، اتحاد العاصمة، شباب بلوزداد، شبيبة القبائل، وبنسبة أقل مولودية وهران هم القادرين على التنافس على بطولة الموسم المقبل”

كما أوضح: “هذه التوقعات بالنظر لنوعية الانتدابات التي قامت بها هذه الأندية وسعيها للتقدم نحو الأمام”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “بالنسبة لوفاق سطيف، وحسب تصريحات فهد حلفاية الذي توقع أن يكون الفريق بطل 2025، أمر ممكن رغم أن الأسامي غير معروفة، إلا أنه بامكانها صنع المفاجئة”.