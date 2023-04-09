سرار: “دزيري أثبت معرفته الجدية للبطولة الوطنية”
بقلم النهار أونلاين
أثنى رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، على مدربه دزيري بلال، عقب فوزهم الثمين أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد.
وصرح سرار، لتلفزيون “النهار”: “مع بلال دزيري اختصرنا الطريق، كونه أثبت معرفته الجيدة للبطولة الوطنية وعقلية اللاعب الجزائري”.
كما أضاف: “حققنا الفوز أمام فريق طموح اسمه اتحاد العاصمة، ونتواجد حاليا ضمن المركزالثالث من ترتيب البطولة”.
وتابع عبد الحكيم سرار: “مع قدوم الشركة المالكة “سونالغاز” الوفاق ستكون له كلمة أخرى في المستقبل القريب”.
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