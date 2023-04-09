سرار: “دزيري أثبت معرفته الجدية للبطولة الوطنية”

أثنى رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، على مدربه دزيري بلال، عقب فوزهم الثمين أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

وصرح سرار، لتلفزيون “النهار”: “مع بلال دزيري اختصرنا الطريق، كونه أثبت معرفته الجيدة للبطولة الوطنية وعقلية اللاعب الجزائري”.

كما أضاف: “حققنا الفوز أمام فريق طموح اسمه اتحاد العاصمة، ونتواجد حاليا ضمن المركزالثالث من ترتيب البطولة”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “مع قدوم الشركة المالكة “سونالغاز” الوفاق ستكون له كلمة أخرى في المستقبل القريب”.