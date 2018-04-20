سرار: “دور المجموعات لا يعتبر إنجازا بالنسبة لإتحاد العاصمة”

الرياضة
  • -
  • 0
سرار: “دور المجموعات لا يعتبر إنجازا بالنسبة لإتحاد العاصمة”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر رئيس ديريكتوار اتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أن تأهل فريقه لدور المجموعات من كأس “الكاف”، لا يعتبر إنجازا بالنسبة لفريق بحجم اتحاد العاصمة.

وصرح عبد الحكيم سرار، للإذاعة الوطنية: “بلوغ الفريق دور المجموعات من كأس الكاف، لا يعتبر إنجازا عظيما، لأن الفريق متعود على ذلك”.

وأضاف: “صحيح أننا سعداء بهذا التأهل، لكن نطمح لمواصلة المشوار، وبلوغ أدورا متقدمة من هذه المنافسة الإفريقية”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “ننتظر الآن التعرف على منافسينا المقبلين في دور المجموعات، لتسطير برنامج الفريق الخاص بهذا الدور”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital