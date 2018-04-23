سرار: “روراوة لم يكن يعطينا الديمقراطية التي أصبحنا نتمتع بها حاليا”

يرى رئيس ديريكتوار إتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أنّ الجمعية العامة للفاف أصبحت تتمتع بالديمقراطية، عكس ما كانت عليه سابقا.

وقال على هامش الجمعية العامة العادية التي أجريت اليوم بمركز سيدي موسى:” أهم ما لفت انتهباهي خلال هذه الجمعية هي الديمقراطية”.

وأضاف: “حضور روراوة وتدخله خلال الجمعية ورد زطشي عليه الذي كان بكل احترافية، يوضح مدى الديمقراطية التي تتمتع بها الجمعية”.

وتابع: “رغم أن روراوة صديقنا، إلا أننا لم نكن نتمتع بهذه الديمقراطية خلال عهدته”.

وعن قضية الفندق التي شكلت نقاشا ساخنا بين روراوة وزطشي، فقد أكد سرار أن الرجلان محقان وكل واحد منهما لديه رأي هو محق فيه.