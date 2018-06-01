سرار: “سطرنا التتويج بكأس الكاف كهدف مع المدرب” البوسني” “

كشف المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار عن الهدف الرئيسي الذي سطرته الإدارة للمدرب البوسني الجديد بازداريفيتش والمتمثل في التتويج بكأس الكاف.

كما فند سرّار في إتصال مع النهار الأخبار التي أفادت أن حمدي سيكون مساعدا للمدرب البوسني بازداريفيتش، كما أضاف ان الإدارة شرعت في تجديد عقود اللاعبين على غرار بلجيلالي وبن غيث.

وقال : “بازداريفيتش إشترط بأن يكون مساعده المدرب الفرنسي الذي كان معه في المنتخب البوسني، خصوصا أنه يتعامل معه منذ أزيد من 15 سنة، حيث أكد لنا أنه من المستحيل ان يشرف على أي فريق دون مساعده الفرنسي”

وأضاف: “بالنسبة لفريق من حجم إتحاد العاصمة بكل الإمكانيات المتوفرة واللاعبين الموجودين فيه، من العيب أن لا نلعب على التتويج بكأس الكاف، لأنه هدف سرّار وهدف حتى الأنصار، وحتى مجلس الإدارة”.

وإختتم حديثه قائلا:”بخصوص تجديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم فإننا جددنا عقود قدور بلجيلالي وعبد الرؤوف بن غيث، لأننا لو نفرط في هؤلاء اللاعبين ينجدهم في فرق أخرى، وانا أقول دائما أن أفضل عملية إستقدامات، هي الحفاظ على أفضل اللاعبين في الفريق”.