سرار: “سندفع مستحقات مليك توري لضمان مشاركتنا في المنافسة الإفريقية”

أكد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، استعداد الإدارة الحالية للفريق لحل مشكل اللاعب السابق للفريق مليك توري، من أجل ضمان مشاركتهم الموسم المقبل في المنافسة الإفريقية.

وصرح سرار، للإذاعة الوطنية: “الإدارة الحالية لوفاق سطيف، جاهزة لدفع مستحقات اللاعب مليك توري، لضمان مشاركتنا في المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “هذه المشكل يعود للإدارة السابقة للفريق، لكننا كمسؤولين حاليين على الفريق سنقوم بالإجراءات اللازمة لحل هذا المشكل”.

يذكر أن الكاف، اشترطت أن تكون الأندية المتأهلة لمختلف المنافسات الإفريقية، غير مدانة من أي جانب، للسماح لها بالمشاركة

يذكر أن “التاس”، حكمت لصالح مليك توري، ضد إدارة وفاق سطيف، أين يتوجب على هذه الأخيرة دفع 2.8 مليار سنتيم للاعب.