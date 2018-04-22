سرار: “سنلعب من أجل التتويج بكأس الكاف” !

الرياضة
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سرار: “سنلعب من أجل التتويج بكأس الكاف” !
بقلم أمير بهلول

أكد رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” أن فريقه سيلعب من أجل التتويج بكأس الكاف ولا شيء سوى ذلك، كما أكد على ضرورة التأقلم مع كل الظروف.

وقال سرار: “المجموعة ليست سهلة مثلما يظن الجميع، ومن يريد التاج الإفريقي عليه التأقلم مع كل الظروف”.

وأضاف: “اذا قلت كمسؤول أو كلاعبين أو حتى كإدارة أننا سنسعى لتشريف الجزائر والذهاب بعيدا في المنافسة وغيرها فهو تصريح فاشل”.

وتابغ: “عليك القول أنك ستفوز بهذه الكأس، فحتى ان لم تصل للمبتغى تعترف أنك فشلت في المهمة”.

وأردف: “تفكيري واضح، علينا أن نكون أبطالا لإفريقيا، عندما تشاهد حجم الفريق تعرف أنه يجب التتويج بهذه الكأس”.

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