سرار: “سنلعب من أجل التتويج بكأس الكاف” !

أكد رئيس ديركتوار إتحاد العاصمة “عبد الحكيم سرار” أن فريقه سيلعب من أجل التتويج بكأس الكاف ولا شيء سوى ذلك، كما أكد على ضرورة التأقلم مع كل الظروف.

وقال سرار: “المجموعة ليست سهلة مثلما يظن الجميع، ومن يريد التاج الإفريقي عليه التأقلم مع كل الظروف”.

وأضاف: “اذا قلت كمسؤول أو كلاعبين أو حتى كإدارة أننا سنسعى لتشريف الجزائر والذهاب بعيدا في المنافسة وغيرها فهو تصريح فاشل”.

وتابغ: “عليك القول أنك ستفوز بهذه الكأس، فحتى ان لم تصل للمبتغى تعترف أنك فشلت في المهمة”.

وأردف: “تفكيري واضح، علينا أن نكون أبطالا لإفريقيا، عندما تشاهد حجم الفريق تعرف أنه يجب التتويج بهذه الكأس”.