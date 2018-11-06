سرار: ”  شبيبة القبائل يبقى رمز من رموز الجزائر وسنستقبله أحسن إستقبال”

أكد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار على العلاقات الوطيدة التي تربط إتحاد العاصمة بشبيبة القبائل بالرغم من التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس الكاناري في حقه.

وتحدث سرار في تصريح حصري للموقع الرسمي لفريق إتحاد العاصمة عن الضجة الكبيرة التي تبعت تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين:

” شبيبة القبائل يبقى فريق كبير ومحبوب لدى كافة الجزائريين، بما فيهم أنصار إتحاد العاصمة، الشبيبة بتاريخها لا نريد أن نسيئ إلى هذا الفريق”

وأضاف: “إذا كانت تصريحات أو قرارات أحادية نحن لا نريد أن نخوض في موضوع يجعل الأمور تتطور سلبا، ونقول بكلمة واحدة فريق شبيبة القبائل يبقى رمز من رموز الكرة الجزائرية أعطى الكثير للكرة وجعلنا نفتخر بألقابه وتمثيله القاري والإقليمي لدرجة أنه أصبح يسمى شبيبة الجزائر وليس شبيبة القبائل فقط”.

وتابع : “تصريحات من هنا وهناك لن تسيء إلى علاقة الفريقين وعلاقة الجمهور، ولما تبرمج المباراة سنعمل جميعا على إستقبال أنصار شبيبة القبائل بطريقة حضارية وأخلاقية، وسنخصص لهم الإستقبال الحار”.

وإختتم حديثه قائلا: “نادي إتحاد العاصمة ليس مجرد نادي، هو نادي تاريخي بألقابه وبأنصاره ونطلب من الرابطة، وليس بالتهديد بل هو طلب عقلاني سنلعب مباراة شبيبة القبائل قبل الجولة الـ14، ومرحبا بفريق شبيبة القبائل في أي موعد”

“لا أريد أن أتحدث فيما قيل حول شخصي، عمري ما قلت أنني نظيف على الآخرين، لكنني لا أتكلم بالآنا ..لي يحب يعرف شكون سرار يكتب في غووغل ويشوف”.