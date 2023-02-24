سرار: “شهاب الليلي لم تتم إقالته ولازال مرتبطا بعقد مع الوفاق”

أكد رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عدم إقالة إدارته للمدرب التونسي شهاب الليلي، وبأن هذا الأخير لازال مرتبطا بعقد مع الفريق.

وصرح سرار، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “نحن لم نقم بإقالة شهاب الليلي إلى حد الآن، إلا أنه لم يحضر لتدريبات الفريق، رغم تواجده في سطيف لحد الآن”.

كما أضاف: “وجهت للمدرب التونسي رسالة من أجل الالتحاق مجددا بتدريبات الفريق، لكن لم أتلقَ أي رد”.

وأردف: “قُمنا بتدعيم الطاقم الفني بالتقني بلال دزيري، وفي حال تقديم الليلي استقالته من الوفاق واتفاقنا على طلاق بالتراضي، سيتولى دزيري العارضة الفنية خلفا له”.