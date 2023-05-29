سرار: “علينا تفادي الصراعات لضمان تجسيد سونلغاز لمشروعها في الوفاق”
بقلم كريم تيغرمت
طالب رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، بضرورة وضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، لضمان تجسيد شركة سونلغاز مشروعها في الوفاق.
وصرح سرار، للموقع الرسمي لفريقه: “اليوم هو يوم تاريخي، هدفنا الاول والأخير هو أن لا يعيش وفاق سطيف الأزمات التي عاشها منذ عشرة سنوات”.
كما أضاف: “سيكون هناك تنظيم آخر، بإدارة، وتسيير جديد، وعلى كل محب للفريق أن يتمنى تجسيد سونلغاز لمشروعها مع الوفاق في أقرب الآجال”.
وأردف: “علينا تفادي الصراعات والعمل جميعا لمصلحة النادي، وعليه أوجه نداء لبعض المساهمين، للتنازل عن أسهمهم ،مثلما فعل الأغلبية”.
وختم عبد الحكيم سرار: “مجمع سونلغاز يرفض شراء أسهم الفريق في حال بقاء أي مساهم معهم في الجمعية العامة”.
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