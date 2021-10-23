سرار :”عودة جابو ستعطينا القوة للفوز بثلاثية على نواديبو”

كشف رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار عن هدف الفريق من تنشيط مباراة الغد أمام نواديبو الموريتاني بملعب 8 ماي 1945 لحساب إياب مباريات الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

وقال سرار في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق :”قبل كل شيء، أقدم التحية لمدير الشباب و الرياضة بمناسبة زيارته التدعيمية، أكد لنا أنه مهتم بالفريق،لذا أقول أنه لدينا هدف واحد هوإعادة وفاق سطيف إلى الواجهة الافريقية”.

وعن لقاء الذهاب قال سرار :”صحيح أن سجلنا كبوة في موريتانيا وناميبيا، لكن من جهتنا لم نتحجج، فريقنا موجود وقادرين على تحقيق الفوز”. وأضاف “المباراة أمام نواديبو ستكون صعبة بحكم ان الفريق يملك لاعبين ينشطون تقريبا لمدة خمس سنوات رفقة بعضهم البعض، ضف إلى ذلك لدينا فارق هدفين، ورغم ذلك أؤكد لكم أننا لا نترك لا صغيرة ولا كبيرة للفوز والتأهل إلى دور المجموعات”.

و ختم سرار: “المباراة ستلعب في سطيف و نملك إمكانية الفوز بثلاثة أهداف، كما أن عودة جابو ستعطينا القوة للتأهل”.