سرار :” عيب أن نقارن الأندية الجزائرية بالأهلي المصري”

وجّه رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار انتقاداته اللازعة لمسؤولي الكرة الجزائرية عامة خلال اللجنة الإنتخابية العامة.

وقال سرار في تصريح له لـ “النهار” اليوم الخميس عن مقارنته الاندية الجزائرية بالنادي المصري الأهلي “لابد ان ياتوا للدراسة عندنا من اجل التعلم كيفية خلق الثروة والتسيير الرياضي. نحن نملك ثقافة الشتم والسب. عيب وعار ان نقارن كل الاندية الجزائرية مع الأهلي المصري”

وأضاف “الاهلي المصري لا يملك سجلا تجاريا. بالتالي ننظر إلى نفسي و نقول أننا لا شيء. وكرة القدم ليست علوم دقيقة. وليست حكرا على أحد”

كم ختم “الشجاعة والنظرة المستقبيلة هي أساس كرة القدم. لا يأتون البعض من الرجال يزكون أنفسهم و يقولون نحن أفضل”.

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