سرار: “غودين أصبح لاعب من الماضي في الوفاق”

كشف رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن امتثال لاعبه النيجيري غودين واكارا، اليوم الإثنين، أمام المجلس التأديبي.

وصرح سرار، للصفحة الرسمية للوفاق: “قميص وفاق سطيف أكبر من الجميع، ومن غير المقبول أن يقوم لاعب بلقطة مهينة لألوان الفريق، والمدينة بأكملها”

كما أضاف: “اللاعب غودين، مثل اليوم أمام المجلس التأديبي، ووسيتم لاحقا القرار الرسمي، ومبدئيا اسم غودين أصبح من الماضي في وفاق سطيف”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “سنتخذ القرار المناسب في حق اللاعب غودين، لمصلحة النادي والانصار، ومدينة سطيف بصفة عامة”.

يذكر أن اللاعب غودين واكارا، قام برمي قميص الوفاق، بعد استبداله في المباراة الأخيرة التي جمتهم بمولودية الجزائر.