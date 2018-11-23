سرار غير مقتنع بالمدافع الفرانكوجزائري ويتصل بآخر بوركينابي

أكد الناطق الرسمي لفريق إتحاد العاصمة أمين تيرمان أن إدارة الإتحاد غير مقتنعة بالمدافع الفرانكو جزائري الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية.

ونزل أمين تيرمان ضيفا على القناة الإذاعية “البهجة” صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريق سوسطارة يوم الأربعاء الماضي أمام المريخ السوداني.

وقال: ” تنقل مناجير الفريق محي الدين مفتاح إلى فرنسا لمعاينة أحد مدافعي الليغ 2، إلا أنه لم يقتنع بآداء هذا الأخير”.

وأضاف:” هناك مدافع بوركينابي في طريقه لاتحاد العاصمة من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال فترة لإنتقالات الشتوية القادمة”.