سرار: “فرق كبير بين البريكولاج والإجتهاد” !

دافع عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة عن لاعبيه ورد على بعض المنتقدين الذين أكدوا أن الإدارة تقوم بـ “البريكولاج وفقط”.

وقال سرار في حوار مطول مع الموقع الرسمي للفريق: “عندما تشاهد عرجي يلعب كظهير أيمن، هذا ليس بريكولاج.. هذا إجتهاد” !

وأضاف: “أقرأ بعض الردود على مواقع التواصل الإجتماعي، وعندما اريد التكلم مع أنصار إتحاد العاصمة سأتكلم مع الموقع الرسمي لأننا عائلة واحدة ونحن في بيت واحد”.

وتابع: “نحن في المرتبة الأولى وبالرغم من الإخفاقات، إلا أننا في الصدارة بفارق 7 نقاط، ولابد المحافظة على هذا الفريق وتعميقه وذلك بالقيام بالتعاقدات المعنوية”.