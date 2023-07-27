سرار: “قدوم “سونلغاز” هو أهم مكسب حققه الوفاق في الآونة الأخيرة”

اعتبر عبد الحكيم سرار، بأن قدوم مجمع “سونلغاز”، يعد أهم مكسب حققه وفاق سطيف في الآونة الأخيرة.

وصرح سرار، اليوم الخميس، لإذاعة سطيف: “اليوم أنا مرتاح من جميع الجوانب، واعتبر قدوم مجمع “سونلغا” أهم مكسب للفريق في الآونة الأخيرة”

كما أضاف: “الجمعية العامة المبرمجة لنهار اليوم، هي اجراء قانوني، لترسيم استقالة كل أعضاء مجلس الادارة، وترسيم الموافقة على نقل الملكية لمجمع سونلغاز”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “منذ مدة والجميع يطالب بشركة وطنية، واليوم تحقق حلم، ومطلب الجميع، من خلال ترسيم قدوم مجمع “سونلغا” إلى الوفاق”.