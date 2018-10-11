سرار: “قضية سعدان لاحدث وتمنيت من زطشي عدم الرد”

إعتبر المدير الرياضي لاتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أن قضية رابح سعدان، مع خير الدين زطشي، أخذت حيزا أكبر مما تستحقه.

وصرح عبد الحكيم سرار، لتلفزيون النهار: “تمنيت لو لم يرد رئيس الفاف، على ما قاله رابح سعدان، رغم أن رده كان موزونا، لأن الأمر لا حدث، ولا تعتبر قضية في الأساس”.

وأضاف: “مع كل احتراماتي لرابح سعدان، إلا أن عدم مشاركته في مؤتمر الفيفا، شيء عادي، وعليه أيضا تقبل استقدام مدربين شباب”.

وتابع: “يجب علينا تقبل حقيقة، أننا بحاجة لمكونين أجانب، بدليل نجاح أكاديمية بارادو بالمكونين الأجانب الذين لطالما اعتمد عليهم خير الدين زطشي”.