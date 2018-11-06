سرار: “كرة القدم هي جسر تقارب ومحبة وليست وسيلة للفتنة بين أبناء الشعب الواحد”

تحدث المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار عن الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثارها رئيس شبيبة القبائل شريف ملال بعد تأجيل مباراة فريقه أمام إتحاد العاصمة.

وتحدث سرار في تصريح للموقع الرسمي للنادي العاصمي رد من خلاله عن التصريحات التي أطلقها شريف ملال في شخصه.

وقال : “الزوبعة التي تم إثارتها مؤخرا هي زوبعة في فنجان يعني شيء مؤسف أن مباراة في كرة القدم”

وأضاف: “”نحن فريق إتحاد العاصمة معروف لدى العام والخاص أنه فريق حضاري، بتاريخه برجاله بمسؤوليه بأنصاره ولا نستطيع أن نخوض في أمور لا يحمد عقباها، وعلمتنا الحياة أن كرة القدم هي جسر مودة ومحبة وحسر تقارب وليست وسيلة للفتنة والتفرقة ما بين الشعب الواحد والإخوة من أجل الجلد المنفوخ”.

وتابع: “الرابطة قامت ببرمجة المباراة يوم الثلاثاء مسؤولي شبيبة القبائل رفضوا اللعب في ذلك التاريخ وكان لهم ذلك..أنا لا أعتبر هذا إنتصار، لإن الإنتصار والهزيمة سيكون فوق المستطيل الأخضر وليس عبر البلاطوهات”

وإختتم حيثده قائلا: “نحن نتوجه إلى رئيس الرابطة ومكتبه بأننا قبنا هذا القرار ولا نريد أنا أن نصب الزيت على النار بل بالعكس، نحن مع السلم الإجتماعي، الأمن والمحبة التي جعلتنا أن نكون أكبر من تأجيل المباراة”

“ونطلب الرابطة بشرط واحد ولن نتراجع عليه وليس إستعراض عظلات أو ردة فعل بطريقة غير إيجابية، بل نحن نبحث عن الفوز بالمباراة فوق المستطيل الأخير، ولن نقبل أن تقام الجولة بعد الجولة الرابعة عشر من البطولة”.