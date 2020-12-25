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سرار :”لاعبو وفاق سطيف لم ينالوا مُستحقاتهم”

الرياضة
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سرار :”لاعبو وفاق سطيف لم ينالوا مُستحقاتهم”
بقلم إسماعيل عشاش

إعترف عضو مجلس إدارة وفاق سطيف، والناطق الرسمي للفريق، عبد الحكيم سرار، بأن زملاء أمير قراوي، لم ينالوا مُستحقاتهم لحد الساعة.

وقال الدولي السابق للقناة الإذاعية الثالثة :”نحن نواجه أزمة مالية، مثلنا مثل العديد من الأندية في الجزائر، ولا نخجل بذلك”.

وأضاف :”اللاعبون ينتظرون مُستحقاتهم، ونحن نعمل على معالجة هذه النقطة، في أقرب الآجال الممكنة”.

وأوضح “حكوم”، في سياق مُنفصل، بأن أشبال المدرب نبيل الكوكي، يستهدفون الذهاب بعيدا في المُنافسة القارية.

وقال :”نسعى للوصول الى أبعد مدى ممكن في كأس الكاف، وفي جميع التحديات التي ندخلها محليا ودوليا”.


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