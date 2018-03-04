سرار: “لست من المريخ وسأقود سوسطارة إلى العالمية”!

رد المناجير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، على منتقديه، مؤكدا أنه إبن الجزائر، وبإمكانه قيادة الإتحاد إلى العالمية.

وصرح سرار عبر التلفزيون العمومي الوطني: “لست من المريخ، أنا إبن الجزائر، وقدومي إلى سوسطارة أسال الكثير من الحبر”.

وأضاف: “نحن هنا نتكلم عن كفاءات، هل سيكون بإمكاني قيادة إتحاد العاصمة، أم أني ضعيف مثل الكثيرين”.

وتابع: “إتحاد العاصمة، فريق عصري، بعض الناس فرحوا بقدومي وهذا أمر أسعدني، وأشكر ملاك النادي على وضعهم الثقة في”.

وأردف: “عندما تشاهد الأسماء وإمكانيات اللاعبين تخجل أن تقول أن “لياسما” في المركز الثالث”.

وختم كلامه: “بكل تواضع، سأقوم بكل الإنتدابات اللازمة للفريق، فأنا أعرف ما ينقص الإتحاد من أجل الوصول إلى العالمية”.