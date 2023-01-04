سرار :”لموشية باق و تم تحديد مستقبل قندوسي مع الوفاق “

حدّد رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار مستقبل المدرب خالد لموشية و نجم الفريق احمد قندوسي مع وفاق سطيف.

وقال عبد الحكيم سرار خلال الكلمة التي ألقاها عبر الصفحة الرسمية للنادي “المدرب حاليا هو خالد لموشية وهو من سيقود مرحلة العودة في انتظار الجديد. اشترطت عليه جلب 9 نقاط في أربع مباريات الأولى، في حالة فشله سيغادر”.

وعن مستقبل اللاعب قندوسي، قال سرار” اتصل بنا مسؤولون من شباب بلوزداد و مولودية العاصمة، لكن تحويله سيكون وفق قيمته. أكّدت له منذ مدة استعدادنا منحه حرية الاختيار لكن وفق فوائدنا. مع تحقيق هدفه وهو المنتخب الأول”.

كما ختم رئيس النسر السطايفي”اللاعب يملك اتصالات كثيرة، لكن لم نتلقَ أي رسالة رسمية، في حالة أردنا التجارة فسنتركه يغادر صوب شباب بلوزداد أو مولودية الجزائر. لكن اللاعب يسعى للعب خارج الجزائر”.

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