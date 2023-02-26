سرار: “لم أسعى أبدا لانتقاد المدرب المحلي”
بقلم كريم تيغرمت
أوضح رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، حقيقة تصريحاته الأخيرة للإذاعو الوطنية، بخصوص المدربيين المحليين.
وقال سرار، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “لم أسعى أبدا للمساس بالمدرب المحلي، خاصة وأنني عملت مع العديد منهم”.
كما أضاف: “ربما لم أحسن التعبير في هذا الخصوص، بسبب الصعوبة التي واجهتها في انتداب مدرب مؤخرا”.
وتابع عبد الحكيم سرار: “نملك مدربين جزائريين جاهزين، لكن للأسف الرأي العام هو من يطالب بمدرب أجنبي، وعلينا التماشي مع رغبة الجماهير”.
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