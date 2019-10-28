سرار :”لم أوقع على أي صك عندما كنت في إتحاد العاصمة”

الرياضة
  • -
  • 0
سرار :”لم أوقع على أي صك عندما كنت في إتحاد العاصمة”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف عبد الحكيم سرار، المُدير العام الرياضي السابق لإتحاد العاصمة، بأنه لم يُوقع على أي صك عندما كان في سوسطارة.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”لم أقم بهذه الخطوة، لمدة 15 شهر، وأنا في منصبي في إتحاد العاصمة”.

وواصل :”لم أكن أريد أن أفقد مصداقيتي امام اللاعبين”.

وأضاف :”لا يمكن القول بأني كنت خُضرا فوق عشا، لأن هذه الجملة قوية”.

وأردف :”كانت عندي قيمة لدى الأنصار، ولكن مع مرور الوقت، لم إتضح عدم قُدرتي على دفع مُستحقات اللاعبين”.

ليختم :”من لا يمتلك السلطة المادية في أي ناد، فليس له أي سُلطة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=719090

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com