سرار :”لم أوقع على أي صك عندما كنت في إتحاد العاصمة”

كشف عبد الحكيم سرار، المُدير العام الرياضي السابق لإتحاد العاصمة، بأنه لم يُوقع على أي صك عندما كان في سوسطارة.

وقال في تصريحات لـ”النهار” :”لم أقم بهذه الخطوة، لمدة 15 شهر، وأنا في منصبي في إتحاد العاصمة”.

وواصل :”لم أكن أريد أن أفقد مصداقيتي امام اللاعبين”.

وأضاف :”لا يمكن القول بأني كنت خُضرا فوق عشا، لأن هذه الجملة قوية”.

وأردف :”كانت عندي قيمة لدى الأنصار، ولكن مع مرور الوقت، لم إتضح عدم قُدرتي على دفع مُستحقات اللاعبين”.

ليختم :”من لا يمتلك السلطة المادية في أي ناد، فليس له أي سُلطة”.