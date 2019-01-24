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سرار: “لن أستقيل ولن أهرب من المسؤولية إلا في حالة واحدة”

الرياضة
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سرار: “لن أستقيل ولن أهرب من المسؤولية إلا في حالة واحدة”
بقلم أمير بهلول

أكد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة أنه لن يقدم إستقالته ولن يغادر الفريق إلا في حالة واحدة فقط.

وقال سرار في تصريح لـ”لنهار أون لاين”:”قرأت في بعض وسائل الإعلام أنني سأقدم استقالتي أو أنني سأمر على المجلس التأديبي وكأنني قمت بجريمة”

وأضاف:”لن أستقيل أتمنى أن أكون أحسن من أستقيل ولو أستقيل سأتهم بالخوف من المسؤولية”.

وتابع: “اذا طلبي مني الرئيس الذي قدم الكثير والكثير لهذا النادي الرحيل فسأرحل”

وختم كلامه: “سأغادر دون الحديث عن هذا النادي أبدا لأنه قدم لي الكثير والذي احتضني وأحترمه كثيرا”.


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