سرار: “لن نواجه قسنطينة في ثوب الضحية”

أكد رئيس ديريكتوار اتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أن فريقه لم يتنقل الى قسنطينة في ثوب الضحية، وهو مصمم على العودة بنتيجة ايجابية.

وصرح عبد الحكيم سرار، للإذاعة الوطنية: “لم ننتقل الى قسنطينة في ثوب الضحية، ونطمح للعودة بنتيجة ايجابية، ولم لا الفوز”.

وأضاف: “نسعى لإنهاء الموسم في مرتبة مشرفة هذا الموسم، تسمح لنا بضمان مشاركة في منافسة افريقية الموسم المقبل”.

وتابع: “الظروف مهيئة من جميع الجوانب هنا في قسنطينة، وليس لدينا أي حجة للخروج على الأقل بنقطة من هذه المباراة، أمام فريق قوي يلعب على اللقب”.

يذكر ان المباراة التي ستجمع شباب قسنطينة مع اتحاد العاصمة، والمقرر أمسية اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة، تدخل ضمن الجولة الـ26 من المحترف الأول.