سرار: “ليس هناك قضية إسمها شافعي”

تحدث عبد الحكيم سرار، المدير العام لإتحاد العاصمة، عن قضية شافعي التي أسالت الكثير من الحبر في الآونة الأخيرة خاصة بعد تبادل التصريحات بين المدرب واللاعب.

وقال سرار في حوار مطول مع الموقع الرسمي للفريق: “أرقام شافعي تتكلم عنه وأنا لست هنا من أجل الدفاع عنه”.

وأضاف: “مستواه جيد على العموم، لكن في بعض المباريات كان دون المستوى وكان غائبا على طول الخط”.

وتابع: “مؤخرا حدث مشكل بسيط أين تأخر عن التدريبات، وهناك قاعدة في الفريق أي لاعب يتأخر عن التدريبات لن يستدع للمباراة المقبلة”.

وختم كلامه: “نحن نقف مع المدرب من الجانب التأديبي بالرغم من أنه أخطأ في بعض المباريات بسبب خياراته وبسبب تغييراته، فلا يمكننا تكسير كلام المدرب خاصة اذا كان من الجانب التأديبي فهناك بعض المدربين لا يقبلون التدخل في هذا الأمر وقد يغادرون وحينها سنكون مجبرين بالبحث عن مدرب آخر”.