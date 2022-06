سرار: “متضامن مع زرواطي لأنه شجاع و لا أحد يخيفنا”

Le président de l’ES Sétif, Abdelhakim Sarrar, a exprimé sa solidarité avec le chef du mouvement des jeunes Saoura, Mohamed Zerwati, après son exclusion de l’assemblée électorale de la FAF.

Sarrar a déclaré dans une déclaration à “An-Nahar” aujourd’hui, jeudi, “L’Assemblée générale est une fête et personne ne peut exclure Zerwati. Personne ne nous fait peur. Nous ne pouvons exclure quiconque a du courage et une langue forte.”

Il a également ajouté : « Je suis à cent pour cent solidaire avec le frère Mohamed Zerouati, et non pour mon amitié avec lui. C’est plutôt une personne qui a fait l’addition au football algérien

.

Cliquez sur l’image pour télécharger l’application An-Nahar pour voir toutes les nouveautés sur le Play Store[/caption]