سرار: “متفائلون بنجاح مفاوضاتنا مع سونلغاز”

تحدث رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن المفاوضات الأولى التي ستجمعهم بشركة سونلغاز، لبيع أسهم النادي.

وصرح سرار، للإذاعة الوطنية: “تم الاتصال بي شخصيا، وحدد لي موعد هذا الأحد مع الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز للتفاوض من أجل بيع أسهم شركة وفاق سطيف”.

كما أضاف: “لدينا تفاؤل كبير بخصوص هذه المفاوضات، خاصة في هذه الفترة التي نواجه فيها عجزا كبيرا في التسيير من الناحية المادية”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “إذا توصلنا لاتفاق مع مجمع سونلغاز، نطمح لتجسيد مشروع رابح رابح، من خلال الاقتراحات التي سنقدمها، والتي تتعلق باستثمارات كبيرة من الجانب الرياضي والاقتصادي”.