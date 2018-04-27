سرار: “محافظ اللقاء إستفزّ كودري وسنطعن في قضيته”

أكد رئيس الديريكتوار المسيّر لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار أن إدارة الفريق العاصمي ستطعن في العقوبة المسلطة على لاعبه حمزة كودري.

وقال سرّار خلال ندوته الصحفية المنعقدة صبيحة اليوم الجمعة مؤكدا أن محافظ اللقاء هو من إستفز كودري المعروف بأخلاقه المهذبة مضيفا:

“سنطعن في قضية كودري، لأنه عندما يتم معاقبة أي لاعب يجب أن تكون مصحوبة بدلائل ملموسة، كما أن ليس من صلاحيات محافظ اللقاء أن يكلم اللاعب ولا حتى أن يجري ورائه، واعتقد أن تصرفه يعتبر نوعا من الإستفزاز”

وأضاف:”اعتبر كودري واحد من اللاعبين الأكثر تهذيبا في فريق إتحاد العاصمة، فمنذ إلتحاقي بهذا النادي لم أشاهده يغيب عن التدريبات، ولا حتى يخلق مشاكل في الفريق…وأعتقد أنه من حقنا الطعن في قرار لجنة الإنضباط، لأن عقوبة عامين كاملين هو أمر غير مقبول”.