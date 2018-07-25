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سرار مخاطبا لاعبيه:”أنتم الأفضل والهدف تحقيق اللقب الإفريقي”

الرياضة
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سرار مخاطبا لاعبيه:”أنتم الأفضل والهدف تحقيق اللقب الإفريقي” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

اجرى المدير العام لإتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، اليوم الأربعاء، إجتماعا مع لاعبيه والطاقم الفني للفريق 72 ساعة قبل لقاء رايون سبور.

وقال سرار للاعبيه:”منذ 7 أشهر كنتم في نصف نهائي “الشامبينزليغ”، هدفنا ليس الذهاب بعيداً في كأس الكاف بل تحقيق اللقب”.

مضيفا:”حافظنا على التعداد الأفضل لتحقيق هذا الهدف، ولدينا على الأقل 7 لاعبين مطلوبين من نوادي أوروبية، لذا نحن الأفضل في الجزائر”.

وختم سرار حديثه قائلا:”تدافعون عن فريق كبير وله تقاليد، والإدارة وفرت كل شيء لتحقيق كأس إفريقيا، وعليكم اللعب بالقلب”.

يذكر أن تشكيلة سوسطارة ستدخل في تربص مغلق بالمركز التقني لسيدي موسى، تحضيرا لمواجهة رايون سبور الرواندي لحساب منافسة كأس الكاف.


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