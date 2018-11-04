سرار: “مدوار بشر يصيب ويخطأ”

اعتبر المدير العام لاتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، أن رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، نجح في برمجة بطولة الموسم الجاري، رغم بعض الأخطاء.

وصرح سرار، لتلفزيون الجزائري: “رئيس الرابطة، ما هو إلا بشر أصاب في الكثير من الأحيان، وأخطأ في البعض منها”.

وأضاف: “مدوار، قام ببرمجة ناجحة لحد الآن، نحن في شهر نوفمبر، ونقترب من انهاء مرحلة الذهاب، والخطأ وارد في بعض الأحيان”.

وتابع: “كلنا تأثرنا بالبرمجة في العديد من المرات، لكن القول بأن رئيس الرابطة، هو سبب تدهور كرة القدم الجزائرية، فهذا كلام كبير”.

وأردف سرار، بخصوص اللاعبيين الدوليين: “نحن أيضا سنفقد خدمات اللاعب إيبارا، في مبارتينا المقبلتين أمام مولودية وهران، وشباب قسنطينة”.