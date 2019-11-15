سرار: “مستعد للعودة لوفاق سطيف لإنقاذ النادي”

أبدى عبد الحكيم سرار، استعداده للعودة لوفاق سطيف، قصد مساعدة النادي على الخروج من الأزمة التي يعيشها هذا الموسم.

وصرح عبد الحكيم سرار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “عرضت خدماتي لمساعدة الفريق على الخروج من هذه الوضعية، بالنظر للفراغ الموجود في الإدارة”.

وأَضاف: “أنا مستعد للعودة لوفاق سطيف، وترأس مجلس إدراة النادي، لمعالجة مشاكل النادي، وإخراجه من الأزمة التي يمر بها”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “القرار الأخير يبقى بيد الأنصار، ومجلس الإدارة، لكن علينا التحرك بسرعة لأن الوقت ليس في صالح وفاق سطيف”.