سرار: “مع سونلغاز الوفاق ستكون له كلمة أخرى مستقبلا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، عن مستقبل الفريق، أين أبرز ثقته وأمله في شركة سونلغاز لقيادة الوفاق لمستقبل أفضل.
وصرح سرار، لتلفزيون “النهار”: “مع قدوم الشركة المالكة “سونالغاز”، الوفاق ستكون له كلمة ونظرة أخرى في المستقبل القريب”.
كما أضاف: “صحيح أن الفريق يعاني حاليا، لكننا واثقون بأن السلطات العليا للبلاد لن تتخلى عن وفاق سطيف، الذي يعتبر رمز”.
وفي اغلختام وجه عبد الحكيم يرار كلمة لجماهير الفريق مصرحا: “نحن لا ننتظر أي مقابل من جماهير الوفاق، سوى مناصر فريقهم والبقاء خلفه، ونرفع لهم القبعة على دعمه لنا في مباراة الاتحاد”.
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