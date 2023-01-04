سرار :” من فضلكم لا تشتموني ولست مستعدا لمغادرة وفاق سطيف”

ابدى رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار استعداده للبقاء في كرسي الرئاسة من اجل تحقيق اهدافه والخروج من مأزرق المشاكل الحالية.

ووجّه عبد الحكيم سرار رسالة خاصة للأنصار خلال الكلمة التي ألقاها عبر الصفحة الرسمية “يجب الوقوف مع الفريق بطريقتكم الخاصة، بالحضور في المباريات، لا تشتموني بالكلام البذيء لأنه ليس له معنى. منذ بداية الموسم تشتمون الوالدة، أنا منذ مدة أؤكد أني مستعد للرحيل، لكن لن أترك الفريق في مرحلة فراغ، لأنه سيحسب عليا”.

كما أضاف “لم أتي من المريخ لأني ابن الفريق، أؤكد أن هناك انقسامات بين الأنصار. هناك أنصار أوفياء والعكس و احترمهم كلّهم”.

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