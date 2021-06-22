سرار مُستغربا :”أقالوا المدرب دون علمي.. هرمنا”

ظهر رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، مُستغربا، بعد نشر الصحفة الرسمية لفريقه، لخبر إقالة مُدرب الرديف سفيان دوار، سهرة يوم أمس الإثنين. وأكد “حكوم” بأنه لم يكن على علم بما حدث رغم منصبه.

وكتب الرجل القوي في إدارة “نسور الهضاب” على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” :”السلام عليكم، لم أفهم شيئا، يُأخذ قرار تنحية المدرب دون علم رئيس مجلس الإدارة”. ليُضيف :”هرمنا”.

وتعيش الإدارة “الكحلة والبيضاء” حالة من عدم الإستقرار في الآونة الأخيرة، في ظل الأزمة المالية، والتي يُغطي عليها فقط المُستوى الكبير للفريق، الذي يحتل صدارة الترتيب العام للرابطة المُحترفة الأولى.