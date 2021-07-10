سرار: “نريد معرفة الرأس المدبر الذي دفع 19 لاعبا للإضراب”

ندّد رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف عبد الحكيم سرار بالإضراب الذي قام به اللاعبين قبل المباراة الحاسمة التي تنتظر النسر الأسود هذا الاسبوع امام مولودية وهران في إطار الجولة الـ31 من الرابطة المحترفة الأولى.

وأكد الرجل الأول في فريق وفاق سطيف في ندوة صحفية عقدها اليوم السبت ان أطرافا تسعى لضرب إستقرار الفريق من خلال تاثيرها على اللاعبين .

وقال سرار: “الاعبون دخلوا في إضراب دون سابق إنذار، حاولنا معرفة سبب هذا الإضراب لأنه غير مدروس مسبقا، ولغياب قراوي القائد الاول وطذا جحنيط تعذر علينا ذلك، وإتصلنا هاتفيا باللاعبين خاصة انه تنتظرنا مواجهة هامة امام مولودية وهران ونسعى لحل المشكل وفاق ما توفر من إمكانيات”.

وأضاف: “بعيدا عن المستحقات نريد معرفة الرأس المدبر الذي دفع 19 لاعبا للاضراب بهذه الكيفية.، صحيح لم نكن في الملعب خلال التدريبات ولكن المنسق موجود وليس بالضروري الحضور الى كل التدريبات.،عدم الحضور دليل على عدم التدخل في الشؤون الفنية والبعض راهن على تعكير الجو مع المدرب نبيل الكوكي.، نحل مشاكل الفريق تدريجيا ونحرص على حماية الشاب حلفاية فهد المدير العام الذي قدم 17 مليار كقرض ويتعرض للسب والشتم.، وحرصنا أيضا كبير على الفوز باللقب التعادل مع شباب بلوزداد لا يعني بالمرة عدم تحضير اللقاء.، نتعرص للسب والشتم المجاني من صفحات مجهولة وعندما يفوز الفريق يكون الحديث عن اللاعبين والمدرب وعند الخسارة تتهم الادارة بالفشل، عدنا الى الفريق في ظرف صعب على كل المستويات والازمة المالية العامة اثرت علينا.، الدليل على ان الادارة تبذل جهودا كبيرة دفع 73 مليون سنتيم للمبيت والبعض يقزم الامر بالحديث عن البذلات والماء والمازوت.، سفريتنا المقبلة الى وهران تحتاج الى مئة مليون سنتيم.، أصوات كثيرة تعالت بعد كشف البلدية عن منح 14 مليار سنتيم والبعض يحضر الى الملعب ويتمنى خسارة الوفاق والأخر ينتظر الخسارة خارج اسوار الملعب.، نواصل العمل رغم كل الصعاب من أجل التتويج باللقب ، ونصيحتي للجميع بضرورة التخلي عن ثقافة نشر الكراهية والتجند الجماعي لخدمة الوفاق.، بعد مرور ثلاثين جولة صرفنا فيها 23 مليار سنتيم ونحن في المرتبة الاولى بفضل جهود الادارة وتفاني الطاقم الفني واللاعبين، لا اريد الحديث عن بيع اللاعب ولكن عن تحويله وفق ما يعطي للفريق الحق في استثمار العائدات من ستين مليار او خمسة واربعين في خدمة الفريق بانتداب نوعي وليس صرفه لتسوية الوضعيات العالقة.

لايمكن الحديث عن تجسيد المشروع دون الاستفادة من حق الامتياز للمقر الحالي للفريق