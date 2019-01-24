سرار: ” نفس التشكيلة لم تحقق أي لقب خلال السنوات الثلاث الأخيرة”

رد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة حكيم سرار عن منتقديه بسبب ضياع كل الأهداف التي سطرها مع بداية الموسم الحالي.

وتحدث سرار في تصريح للنهار بعد إقصاء فريقه من منافسة كأس الجمهورية أمام وفاق سطيف يوم الثلاثاء الماضي قائلا:

“عندما تفتح الصحف تشعر أنها قامت القيامة بهزيمة الإتحاد، وحتى على شبكات التواصل الإجتماعي، لكن لا يجب أن أن ننسى

أن الفريق عجز عن حصد الألقاب في السنوات الثلاثة الأخيرة، وبتشكيلة أغنى من التشكيلة الحالية، والتي رحل عنها كل

من درفلو، عبد اللاوي، وبلجيلالي، إلا أنها خرجة فارغة الأيدي، ولكن هذا لا يدعونا للإستسلام بل بالعكس سنعمل على

التتويج بلقب البطولة”.