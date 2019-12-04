سرار: “وضعية الوفاق جد صعبة لكن لن أدير له ظهري”

أكد عبد الحكيم سرار، بأنه لن يدير ظهره لفريق وفاق سطيف، في حال تم الإستنجاد بخدماته، في ظل الوضعية الصعبة التي يمر بها النادي.

وصرح عبد حكيم سرار، لتلفزيون “النهار”: “في حال طلب مني الوفاق العودة، فلن أدير له ظهري، بالرغم من أن الوضعية جد جد صعبة”.

وأضاف: “لا يمكنني رفض طلب الأنصار، الذين دعونني للعودة، لكن كل هذا يجب أن يتم وفق أطر قانونية وإدارية، وليس بالفوضى”.

وتابع عبد الحكيم سرار: “حاليا أطلب من الأنصار التعقل، لأن البلاد تمر بوضع حساس، ولا يحق لأي كان أن يصطاد في المياه العكرة”.