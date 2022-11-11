سرار: “وضعية الوفاق ستزداد تأزما وعدة لاعبين سيغادرون الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
عاد رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار للحديث عن وضعية الفريق، كاشفا بأن الوضعية ستزداد تأزما في المرحلة المقبلة.
وصرح سرار للإذاعة الوطنية: “سئمت من الحديث عن وفاق سطيف، تكلمت في كل مكان عن وضعيتنا الحالية”.
كما أضاف: “نتوقع وضعية أسوأ في الأيام القادمة بالنسبة لفريقنا، ولا أملك الرغبة تماما في البقاء على رأس الفريق”.
وأوضح: “العديد من اللاعبين سيغادرون في مرحلة الميركاتو المقبل، ولدينا شكاوي من لاعبينا الأفارقة لدى الفيفا”.
وتابع عبد الحكيم سرار: “قدمنا كل ما باستطاعتنا للوفاق، وتمكنا من وضع الفريق في المركز الرابع من ترتيب البطولة”.
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