سرار :”وضعية الوفاق ليست كارثية وأنا لا أرد بالتصريحات الكتابية”

أكّد رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار أن وضعية فريقه في الوقت الراهن ليس كارثية مثلما هو متداول.

وقال عبد الحكيم سرار في تصريح له لـ “النهار” اليوم “الفارق بيننا وبين صاحب المرتبة الثاني ليس بعيد ونقطتين فقط، وضعية الوفاق ليست كارثية كما يصورها البعض، يجب الوقوف إلى جانب الفريق فقط”

وأضاف سرار “املك النضج التسييري، لا أملك فايسبوك ولا أرد، تصريحاتي الكتابية لا تخصني ولا أرد عبر التصريحات الكتابية، أنا أتكلم بالصوت والصورة و أزن كلامي جيّدا”

كما ختم عن طريقة مغادرة شهاب الليلي “شهاب الليلي غني عن التعريف، كما تولى أندية كبيرة مثل النجم الساحلي و الصفاقسي وعدد من الأندية، لم نكن صبورين عليه صراحة”.

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