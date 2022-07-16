سرار  “وفاق سطيف لا يقارن بأي ناد جزائري”

رد رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم سرار على المتنقدين بشأن الأوضاع السيئة التي يعيشها فريقه في الوقت الراهن قبل انطلاق البطولة.

كما قال سرار في تصريح له عقب الجمعية العامة التي انعقدت. اليوم السبت، بسيدي موسى :”اسم وفاق سطيف يبقى كبير رغم النتائج السلبية المحققة مؤخرا، وبعض الامور التسييرية السيئة، أؤكد أن الفريق لا يقارن باي ناد”.

وأضاف “عندما يفوز نادي جزائري بـ 27 لقب. يتكلم عن الوفاق. الوفاق فاز بلقب رابطة الابطال بنسخته الاخيرة”

كما ختم “الوفاق لعب كأس العام حتى لو نملك الاموال سنلعب المباراة و سنتقدم الى الامام”.

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