سرار: ” يجب أن نثق في الطاقم الفني وأنا مع الإستقرار”

أكد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار أنه من المسيرين الذين يدعمون الإستقرار في العارضة الفنية من أجل حصد النتائج الإيجابية.

ونزل سرار ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن مستقبل المدرب الفرنسي لفريق سوسطارة تيري فروجي بعد الإقصاء من البطولة العربية للأندية الأبطال قائلا:

” لا يمكنني أن أنهي مهام فروجي بناءا على تعليقات الفايسبوك لأنني لو أتابع تعليقات الأنصار على صفحات التواصل الإجتماعي لطردت فروجي مباشرة، لكن عندما نضع الثقة في الطاقم الفني، وعلينا أن نتركهم يعملون بهدوء”.