“سرار” :”يجب إعادة صلاحية تعيين الحُكام للرابطة”

الرياضة
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“سرار” :”يجب إعادة صلاحية تعيين الحُكام للرابطة”
بقلم إسماعيل عشاش

نادى المُدير العام لنادي إتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، بضرورة سحب العديد من صلاحيات “الفاف” ومنحها للرئيس، عبد الكريم مدوار.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”مثلا تعيين حكام المُباريات يجب أن يكون مُخولا للرابطة المُحترفة لكرة القدم، لا لإتحاد الكُرة”.

وطالب “حكوم” أيضا بضرورة تحويل لجنة الإنضباط والأخلاقيات من مبنى “دالي براهيم” لشارع حسبية بن بوعلي في أقرب الآجال الممكنة.

وإعتبر الرجل الأول في “سوسطارة” بأن “لا ليغ”، يجب أن تكون أكثر قوة، ولا تبقى خاضعة لإدارة، خير الدين زطشي.


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