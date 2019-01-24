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سرار يرد على الخلاطين: “ينتظرون أي تعثر لترتفع أصواتهم”

الرياضة
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سرار يرد على الخلاطين: “ينتظرون أي تعثر لترتفع أصواتهم”
بقلم يونس رزيق

رد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة عن الخلاطين،وخاصة الذين تعالت أصواتهم في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال سرار في تصريح لـ”النهار أون لاين”: “لن أتحدث عن المناصر البسيط الذي يشجع فريقه حتى النخاع بل أستحدث عن الناس التي لديها مصالح”.

وأضاف: “بعض الناس لديها مصالح في هذا الفريق فكل مرة يتعثر الفريق ترتفع أصواتهم ويحدثون القيامة”.

وتابع: “بدرفلو وعبد اللاوي وبلجيلالي وحمزاوي والأرمادة وخرج النادي فارغ الأيدي”.

وأردف: “هذا الفريق ليس بالأقوى، لكن يمكنه التتويج بالبطولة من أجل تكوين فريق آخر وتغيير نمط التسيير”.

وختم كلامه: “مرة أخرى أعتذر وأعتذر من جماهير اتحاد العاصمة”.


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