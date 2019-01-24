سرار يرد على الخلاطين: “ينتظرون أي تعثر لترتفع أصواتهم”

رد عبد الحكيم سرار المدير العام لإتحاد العاصمة عن الخلاطين،وخاصة الذين تعالت أصواتهم في مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال سرار في تصريح لـ”النهار أون لاين”: “لن أتحدث عن المناصر البسيط الذي يشجع فريقه حتى النخاع بل أستحدث عن الناس التي لديها مصالح”.

وأضاف: “بعض الناس لديها مصالح في هذا الفريق فكل مرة يتعثر الفريق ترتفع أصواتهم ويحدثون القيامة”.

وتابع: “بدرفلو وعبد اللاوي وبلجيلالي وحمزاوي والأرمادة وخرج النادي فارغ الأيدي”.

وأردف: “هذا الفريق ليس بالأقوى، لكن يمكنه التتويج بالبطولة من أجل تكوين فريق آخر وتغيير نمط التسيير”.

وختم كلامه: “مرة أخرى أعتذر وأعتذر من جماهير اتحاد العاصمة”.