سرار يرد على المشككين ويتحدى الجميع بخصوص ورقة اللقاء !

ردّ المدير العام لفريق إتحاد العاصمة عبد الحكيم سرّار على إدعاءات رئيس شبيبة القبائل شريف ملال بخصوص تزوير ورقة اللقاء.

وتحدث سرّار في تصريح حصري للنهار أون لاين بخصوص ورقة لقاء كاس الجمهورية بين وفاق سطيف وإتحاد العاصمة، والتي اشار فيها الحكم نسيب لرشق أرضية الميدان بالألعاب النارية من طرف أنصار إتحاد العاصمة.

وقال سرار بخصوص هذه القضية: “أولا وقبل كل شيء نحن إستلمنا ورقة المباراة، مثلما إستلمها وفاق سطيف، وهي نفس النسخة التي يحوزها الحكم نسيب”.

وأضاف: ” أتحدى كل من تسول له نفسه أن ورقة المباراة مزورة، وأتحداه بنسبة 1000 بالمئة، لكن الشيء المؤسف في هذه القضية، وأنا أتسائل عن سبب كل هذه الضجة، لأنه لو كانت فعلا حقيقة وهذا مستبعد بنسبة 1000 بالمئة، فلو نفترض أننا إخترنا اللعب بدون جمهور حفاظا على إستقرار الفريق ومحاولة للفوز بالمباراة، فهذا مشكل يخص فريق إتحاد العاصمة فقط، فعلى سبيل المثال المباراة القادمة سنلعب أمام إتحاد بلعباس، ومن حقنا كنادي أننا نرفض أن تكون المباراة بجمهور، أو نعطي التذاكر مجانا أو نرفع سعر التذكرة، هذه الاشياء داخلية تخص إتحاد العاصمة ولا تخص أي فريق ، ولمذا كل هذا الضجة”.