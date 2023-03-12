سرار يضرب موعدا للصحافة للكشف عن مستجدات ملف “سونالغاز”

يعقد رئيس وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، اليوم الأحد، ندوة صحفية، للكشف عن جديد مفاوضات بيع أسهم الفريق لشركة “سونالغاز”.

ونشرت إدارة وفاق سطيف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، بيان، أعلنت من خلاله عقد سرار، لندوة صحفية بفندق “الأولمبيك” بالعاصمة، انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف زوالا.

كما اوضح ذات البيان، بأن هذه الندوة الصحفية، ستم خلالها الكشف عن فحوى اللقاء الذي جمع سرار، اليوم الأحد، بمسؤولي شركة “سونالغاز”.

يذكر أن مسؤولي شركة “سونالغاز”، أبدو رغبتهم في شراء أغلبية أسهم شركة وفاق سطيف، وشط ترحيب من مسؤولي هذا الأخير.